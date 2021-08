Vídeo mostra como jiboia engolindo iguana impressionou quem passeava em parque e se deparou com a cena

No último sábado as pessoas que passeavam pelo parque Cesamar, em Palmas, foram surpreendidas pela cena de uma jiboia devorando uma iguana. O vídeo logo se tornou viral nas redes sociais.

De acordo com o SoCientífica, José de Ribamar Martins Araújo, inspetor da Guarda Metropolitana de Palmas, isolou a área e garantiu que o animal terminasse sua refeição sem a interferência de ninguém durante as 15h e 20h30.

Confira:

As autoridades contaram que a iguana grande – com mais de um metro e meio de comprimento – já estava morta há pelo menos uma hora e a dificuldade da cobra foi grande para poder engolir o animal completamente.

Confira mais:

“Tinha gente que via e voltava. Ficava com medo e não tinha coragem de passar por perto. A gente explicava que ela estava ocupada e que não ia chegar a atacar ninguém. Não poderíamos retirar os animais de lá e nem interromper. Lá é o habitat natural deles. [Tinha] Uma mulher olhando para o celular quase que pisava na cobra. As pessoas estavam atrapalhando a jiboia e o pessoal achando que quem estava atrapalhando era ela”, contou o inspetor ao G1.