Em vídeo impactante, filhote de impala é atacado por leopardo poucos minutos após nascer; assista

Compartilhado pelo canal do YouTube Latest Sightings, um vídeo tem repercutido entre os internautas. Se você se questiona o motivo, o registro flagra o momento em que um leopardo ataca um filhote de impala.

Na gravação, que ultrapassou 2,7 milhões de visualizações, é possível ver de início que uma impala está dando à luz, quando de maneira inusitada o animal é surpreendido pelo felino.

O ponto que chama principalmente a atenção nas imagens, é que ao notar a presença do leopardo e o risco de sua vida, a mãe abandona seu filhote recém-nascido, que posteriormente é atacado.

E embora as imagens tenham um corte em um determinado momento, acredita-se que dificilmente o bebê impala escapou com vida.

Vídeo é apenas um registro da vida selvagem

É isso mesmo! Sabemos que as imagens podem ser consideradas fortes por alguns, contudo, como alertado em outras oportunidades, elas nada mais são do que um registro da vida selvagem e de como as espécies asseguram a sua sobrevivência.

Ficou curioso e quer ver como tudo aconteceu? Veja abaixo o vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

