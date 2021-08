Vídeo surpreendente registra enfrentamento brutal entre ursos; assista

Compartilhado por um usuário do Instagram, um vídeo traz um registro que tem surpreendido os internautas. E se você se questiona o motivo, a gravação mostra o momento em que dois ursos se enfrentam.

No registro, que repercutiu na internet, é possível ver que um urso está acompanhado de seu filhote, quando outro animal da mesma espécie chega e tenta enfrentá-lo.

Ao analisar imagens, pode-se perceber que após uma breve luta ambos desistem do embate e se afastam.

O que devo fazer caso encontre um animal selvagem?

Caso encontre uma espécie selvagem fora de seu habitat, semelhante ao alertado em outras oportunidades, o correto é manter distância e acionar o serviço de proteção, que além de acolhê-lo, irá direcioná-lo para o espaço adequado.

Importante: Vamos compartilhar abaixo a gravação compartilhada no Instagram e alertamos que embora as imagens possam ser consideradas fortes para alguns, elas nada mais do que um registro de como funciona o reino animal.

Ficou curioso e quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

