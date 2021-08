Vídeo impactante registra perseguição e ataque brutal de dupla de leões contra hiena; assista

Um vídeo compartilhado hoje pelo perfil do Instagram Nature Is Metal tem repercutido entre os internautas com mais um registro da vida selvagem e de como as espécies se comportam para sobreviver.

Aos que estão curiosos, a gravação, que superou as 14 mil visualizações em poucos minutos de publicada, flagra a perseguição de um leão contra uma hiena, que logo é acompanhada por mais um felino.

E embora os dois leões tentem garantir a presa, ao analisar as imagens, pode-se perceber que há um momento em que um dos felinos desiste do almoço.

Detalhe intrigou os internautas

Logo no início do vídeo, há um trecho em que a hiena aparece carregando algo na boca, o que fez com que muitos acreditassem que se tratava de um filhote de leão, o que supostamente teria desencadeado a perseguição. Sobre este ponto, não foram revelados detalhes sobre o que de fato era.

Mas, e então, preparado para ver o vídeo que tem repercutido? Confira abaixo. (Se não conseguir visualizá-lo, acesse o link).

