Vídeo capta momento em que urso ‘interrompe’ partida de golfe e registro se torna viral nas redes sociais

Um vídeo captou o momento em que um urso ‘interrompe’ uma partida de golfe e o registro se tornou viral nas redes sociais.

O arquivo foi compartilhado recentemente pela página @pgatour no Instagram, com mais de 3 milhões de seguidores.

Nas imagens, é possível ver o animal se movimentando tranquilamente pelo campo de golfe, com algumas pessoas por perto.

O vídeo rapidamente se difundiu nas redes, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, o registro já conta com quase 1 milhão de visualizações. Confira vídeo:

