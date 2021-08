Assassinato em massa: homem abre fogo contra pedestres e faz ao menos 4 vítimas fatais

Conforme noticiado pelo portal The Mirror, o assassinato em massa aconteceu durante o final da tarde desta última quinta-feira, 12 de agosto. Jack Davison, de 22 anos, abriu fogo contra as pessoas, fazendo 4 vítimas fatais. Antes da chegada da polícia ele atirou contra si mesmo.

O primeiro assassinato aconteceu logo após as 18 horas, quando Davison atirou e matou uma mulher de 51 anos, que era sua conhecida, em uma propriedade localizada em Biddick Drive, região de Keyham. A polícia acredita que Davison e a primeira vítima possuíam alguma relação de parentesco, fato que ainda não foi confirmado. Não foram estabelecidas relações com as outras vítimas.

Após a primeira morte, o atirador seguiu a outro local onde atirou em uma garota de 3 anos de idade e em seu pai, ambos faleceram. Em um parque próximo, ele atirou e matou outro homem, de 59 anos de idade.

Entre as mortes Davison fez outras vítimas, dentre as quais 2 permanecem hospitalizadas devido a ferimentos severos. Por fim, ele atirou e matou uma mulher de 66 anos em Henderson Place. Em seguida o assassino atirou em si mesmo, sendo declarado morto às 18:23 horas.

O chefe de polícia Shaun Sawyers se pronunciou aos repórteres “Acreditamos que temos um incidente relacionado internamente e que acabou se espalhando pela rua. Várias pessoas em Plymouth perderam suas vidas em uma circunstância trágica”.

Ainda na coletiva de imprensa, ele afirmou que Davison também atirou em outros dois moradores da região, de 53 e 33 anos de idade. Eles tiveram ferimentos não fatais e permanecem em tratamento no hospital. Uma espingarda foi recuperada em uma das cenas do crime.

Assassino fez postagem no YouTube antes de cometer os crimes

A polícia confirmou que Jack Davison possuía o porte de armas legalizado, mas ainda não foi confirmado se a arma utilizada no crime foi a mesma legalizada pelo jovem. “Vários tiros foram disparados de uma arma de fogo durante esse período de aproximadamente 6 minutos. Existem 13 cenas de crime em potencial”.

Ao todo, pessoas morreram em Plymouth na última noite e outras duas sofreram ferimentos não fatais. Como parte da investigação que busca as motivações para o crime, a força policial está analisando as postagens realizadas por Davison em suas redes sociais. Ainda não foram descartados problemas relacionados à saúde mental.

No dia 28 de julho, Davison, que utilizava o nome de Professor Waffle em seu canal no YouTube, disse não ter mais força de vontade para fazer nada. Na ocasião ele também debateu sobre o movimento misógino “incel”.

Em seu último vídeo postado, Davison cita passar por dificuldades em conhecer mulheres e perder peso. “Eu simplesmente não tenho força de vontade para fazer mais nada”, declarou o jovem no vídeo.

Este foi o primeiro assassinato em massa registrado no Reino Unido nos últimos 11 anos.