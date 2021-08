Esposa diz falar 10 vezes por dia com o marido ‘inocente’ preso por assassinato

Em sua primeira entrevista após a extradição de Barry McArdle, de 34 anos, sua esposa, Victoria, disse que o visitou várias vezes na prisão. Seu marido cumpre a sentença de 13 anos por homicídio culposo, após o assassinato brutal do irlandês Keith Ennis. Para ela, McArdle foi incriminado e é inocente.

Keith foi esfaqueado até a morte e teve o corpo desmembrado com auxílio de uma serra elétrica. Os pedaços do corpo foram jogados em um canal nos arredores de Amsterdã em fevereiro de 2009.

Conforme noticiado pelo The Mirror, Victoria, que mora em Galway, Irlanda, está convencida de que seu marido foi incriminado e que está cumprindo pena injustamente. Ela acredita que um novo julgamento deverá ser concedido pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos. “Ele é um marido gentil e atencioso. É uma pessoa alegre. Se você não o conhece, não o julgue”, pede Victoria.

A mulher também mostrou fotos em que anda ao lado do marido na prisão holandesa onde ele cumpre pena. Ela afirma conseguir falar com ele ao menos 10 vezes por dia graças a um aparelho celular.

Sobre a prisão, ela diz que é um ambiente excelente. “Ele tem um celular, geladeira, micro-ondas, seu próprio chuveiro e telefone no quarto”.

Condenação por assassinato

McArdle foi condenado originalmente a dois anos de prisão por se desfazer do corpo de Ennis, tendo inicialmente sido absolvido pelo crime de assassinato. No entanto, as autoridades holandesas apelaram e ele foi condenado a cumprir 13 anos de prisão pelo crime.

Em novembro do ano passado o homem se entregou e agora cumpre sua sentença enquanto aguarda um novo julgamento. Além de McArdle, outros dois homens estão envolvidos no crime. Philip County e Keneth Brunell também foram acusados de auxiliar no desmembramento do cadáver.

O crime aconteceu em um apartamento em Rotterdam, onde a vítima estava em companhia de McArdle, County e Brunell. County alegou que saiu para buscar bebidas e, ao retornar para o apartamento, descobriu que Ennis havia sido morto a facadas por seus amigos após um jogo de PlayStation.

Victoria afirma que as acusações não são verdadeiras e não podem ser consideradas como evidência, assim como o DNA de seu marido que foi encontrado em uma serra elétrica utilizada para desmembrar o corpo.

Ela conta que seu marido foi à Holanda visitar seus amigos e que ele nunca conheceu Keith Ennis. “Ele é gentil, atencioso, um ótimo pai, marido e filho”. Ela acredita que County, admitiu ter desmembrado os restos mortais de Ennis, possa ter incriminado seu marido.

A mulher ainda reforça que quer justiça não só para seu marido, mas também para a família de Ennis. “Eu teria simpatia por qualquer família que passasse por isso. Eu também tenho filhos. Este caso precisa ser reaberto e a pessoa que realmente o matou precisa ser presa”, disse.