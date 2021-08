Eremita é vacinado contra Covid-19 e incentiva outros a fazerem o mesmo

Panta Petrovic, de 70 anos, deixou de viver em meio a sociedade há quase 20 anos para morar em isolamento em uma caverna localizada na montanha Stara Planina, no sul da Sérvia. Mesmo tendo o distanciamento social como uma norma para sua vida, o eremita optou por se vacinar contra a Covid-19 assim que tomou conhecimento da pandemia.

Conforme noticiado pelo The Mirror, Panta soube da pandemia ao realizar uma de suas raras visitas à cidade de Pirot. Consciente dos estragos causados pelo vírus a nível mundial ele optou por receber a vacina assim que ela foi disponibilizada.

“O vírus virá aqui, na minha caverna também”, declarou o homem de 70 anos. Ele agora incentiva outras pessoas a fazer o mesmo e optarem por tomar os imunizantes.

O homem, que vive de doações de alimentos e suprimentos para si e para os animais que mantém, incluindo um javali de 200 Kg chamado Mara, disse não entender a confusão causada pelos movimentos contra a vacina assim como o posicionamento dos céticos.

“Quero receber todas as três doses, incluindo a extra. Aconselho todos os cidadãos a fazer o mesmo, se vacinarem, cada um deles”, disse o eremita.

Panta revela suas razões para tornar-se um eremita

Quando questionado sobre os motivos que o levaram a uma vida em isolamento, o homem disse que buscava por uma vida mais tranquila. “Eu não era livre na cidade. Sempre há alguém no seu caminho, você discute com sua esposa, vizinhos ou polícia. Aqui ninguém está me importunando”, afirmou.

O homem trabalhou como operário antes de decidir se tornar um eremita. Sua dieta é basicamente composta por cogumelos e peixes que ele pesca no riacho local. Ocasionalmente ele vai à cidade em busca de sobras de comidas das latas de lixo.

“O dinheiro é amaldiçoado e estraga as pessoas. Acho que nada pode corromper um ser humano como o dinheiro faz”, afirmou. Antes de se isolar, o homem doou todo o dinheiro que ganhou para a comunidade, financiando a construção de três pequenas pontes na cidade.

Desde dezembro de 2020, a Sérvia vacinou quase um terço de sua população de 6,7 milhões de pessoas. No país foram registrados 722,220 casos de Covid-19 e 7.118 mortes pelo vírus.