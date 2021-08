Cobra rara de duas cabeças é encontrada; ‘Em meus 15 anos como caçador de cobras, nunca encontrei algo assim’

Oficiais florestais de Uttarakhand, na Índia, resgataram uma rara cobra de duas cabeças da divisão em Dehradun.

De acordo com o Hindustan Times, Adil Mirza, que resgata cobras há 15 anos disse que ficou surpreso ao admirar a cena.

“Me instruiram a ir resgatar a cobra. Quando cheguei lá, fiquei surpreso, pois era uma cobra de duas cabeças. Em meus 15 anos como caçador de cobras, nunca encontrei algo assim. É uma cobra muito rara”, disse ele.

O animal parecia ter menos de duas semanas de vida e foi enviado para o centro de resgate no zoológico de Dehradun, onde médicos veterinários irão examiná-la.

“Depois que os médicos verificarem, será decidido se a cobra será solta ou mantida para um estudo. Essas cobras raramente sobrevivem na natureza”, disse, lembrando que condição torna mais difícil a alimentação e fuga de predadores destes animais.

Uma em cada cem mil cobras pode nascer com duas cabeças e muitas delas não chegam a vida adulta, por isso os achados surpreendem especialistas.

O criador de répteis russo Stefan Broghammer cuida de uma rara jiboia com duas cabeças que nasceu há três meses. As imagens do animal em cativeiro surpreenderam e logo se tornaram notícias.

Confira o registro:

Além de Stefan, Brian Barczyk, um vlogger que viaja pelo mundo em busca animais exóticos, mostrou nas redes sociais o momento impressionante em que uma cobra de duas cabeças se alimenta de dois ratos.

