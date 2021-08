Vídeo mostra sucuri enorme acasalando; flagra é feito por guia que se tornou viral pelos encontros impressionantes com cobras

O guia de turismo, Vilmar de Oliveira Teixeira, de 43 anos, impressiona a Internet com vídeos notáveis registrados durante passeios na região de Bonito, no sudoeste de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o G1, além de acompanhar turistas que se admiram a natureza do local, ele também tem como objetivo preservar a fauna e grava seus vídeos buscando a conscientização. Além disso, ele mantém distâncias seguras, sem importunar os animais.

Em 2015, Teixeira flagrou o momento em que uma enorme sucuri estava acasalando em águas rasas, impressionando pessoas no Facebook que conferiram e comentaram a cena curiosa.

Veja a gravação:

Sucuri gigante acasalando !!! Publicado por Vilmar Teixeira en Sábado, 29 de agosto de 2015

As cenas impressionantes continuam fazendo sucesso nas redes sociais e mostram como as sucuris exploram seu habitat como se não se importassem com a presença humana. É possível ver como uma destas cobras escala um barranco e tira grande parte do seu corpo para fora da água com facilidade.

Sucuri ficando 'em pé' dentro de rio e escalando cachoeira aqui no MS. #Sucuri ficando 'em pé' dentro de rio e escalando cachoeira volta a viralizar na internet em MS. A imagem de uma sucuri ficando "em pé" dentro de um rio e depois escalando uma cachoeira na região de Bonito, no sudoeste de Mato Grosso do Sul, voltou a viralizar na internet nesta semana. O responsável pelo flagrante, o guia de turismo, Vilmar de Oliveira Teixeira, contou que a cena inusitada por conta do comportamento do animal, repercutiu bastante. Publicado por Marco Aurélio J. Lima en Miércoles, 11 de agosto de 2021

Confira mais:

É importante recordar que segunda maior cobra do mundo é a sucuri-verde que vive em áreas alagadas e perde apenas para a píton da África. A maior já registrada na história chegava a ter oito metros de comprimento.