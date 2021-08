‘Super bebê’ surpreende pais e médicos

Um recém-nascido da cidade de Braço do Norte, em Santa Catarina, surpreendeu seus pais e a equipe médica. Ele foi carinhosamente apelidado de “Super bebê” por conta de seu tamanho e peso incomuns para um recém-nascido.

Valentim Puma Eler nasceu na sexta-feira, 6 de agosto de 2021, no Hospital Santa Teresinha. O menino alcançou a impressionante marca de 5.384kg e 55 centímetros de altura, surpreendendo a todos que acompanharam o parto.

Conforme noticiado pelo portal G1, o parto aconteceu por meio de uma cesárea realizada por volta das 8:40 da manhã de sexta-feira. Um anestesista e um pediatra também acompanharam o procedimento.

Um super bebê no hospital

A mãe, Carla Puma Santos, que te 23 anos, teve uma gravidez saudável e já esperava que seu filho fosse grande. Nos exames realizados durante o pré-natal ela confirmou as suspeitas, mas no momento do parto o tamanho de Valentim surpreendeu a todos.

Valentim, que é o segundo filho do casal, faz parte de uma família numerosa e, segundo seu pai, ele “veio para representar”. Somente dois dias após o parto, no domingo, o bebê e sua mãe tiveram alta e puderam retornar para casa. Segundo eles, a “genética boa é de família”.

O centro médico do hospital Santa Teresinha confirmou que Valentim é um dos maiores bebês nascidos no local, nos últimos anos. Eles também acrescentaram que o comum é ver bebês com peso entre 1,36 kg e 1,58. Tanto o tamanho quanto o peso do pequeno ‘Super bebê’ fazem desta uma ocasião extraordinária.

