Vídeo impactante registra ataque brutal de leão contra hiena; assista

Compartilhado no Instagram por um usuário, um vídeo traz mais um registro de como funciona a vida selvagem e de como os animais se comportam para sobreviver.

Aos que ficaram curiosos, o registro, que tem repercutido entre os internautas, mostra o momento em que um leão protagoniza seu ataque contra uma hiena.

Na gravação, pode-se perceber que a hiena tenta de todas as formas escapar, contudo, mesmo que as imagens tenham o corte em um determinado momento, acredita-se que dificilmente ela tenha saído viva do ataque do felino.

Vídeo é apenas um registro da vida selvagem

É isso aí! Como alertado em outras oportunidades, embora as imagens pareçam fortes para alguns, elas nada mais são do que um registro de como funciona a vida selvagem e de como as espécies se comportam para garantir seus alimentos e sobrevivência.

Recorde-se que em qualquer situação que você avistar um animal selvagem fora de seu habitat, o correto é assegurar distância e contatar o serviço de proteção para que ele seja acolhido e receba os cuidados necessários.

E então, quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

