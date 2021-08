Vídeo registra momento em que gatinho doméstico persegue e coloca urso para correr; assista

Em uma cenário no qual se tem um urso e um gatinho doméstico, quem você acredita que teria mais medo nesta situação? Embora muitos possivelmente apostem no felino, um vídeo compartilhado pelo perfil do Instagram @jungleexplore traz um exemplo no qual o contrário também é possível.

No registro, que soma mais de 270 mil visualizações, é possível acompanhar como o gatinho vai aos poucos seguindo o urso, até que de fato resolve “investir” contra o grande animal.

O ponto que chama a atenção principalmente nas imagens é o que felino doméstico aparentemente não se intimida em nenhum momento com o tamanho do urso.

Você pode se interessar por:

Os internautas marcaram presença no vídeo e além das visualizações, deixaram mensagens como:

“É um bebê urso e os gatos são maus”;

“Não, isso não é um gato [risos]”;

“O urso ama o gato”.

E então, está curioso e quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

O que acha de assistir mais um vídeo?