Vídeo flagra momento em que homem tenta fazer ‘demonstração’ com leão e animal escapa de recinto; assista

Não é a primeira vez que registros em que humanos tentam algum tipo de aproximação com animais selvagens acabam saindo do controle e caso nunca tenha assistido algum, um vídeo compartilhado pelo perfil do Instagram @animalogy_ig traz um exemplo disso.

Para quem ficou curioso, na gravação, que não teve seu local de registro revelado, um homem aparece fazendo um movimento com uma barra de ferro, ao lado do recinto em que está em um leão, e então o animal consegue escapar e o sujeito é surpreendido.

Embora o susto e momento de tensão, como se pode acompanhar nas imagens, o homem consegue escapar da investida do animal.

Fique atento e se proteja!

Como alertado em outras oportunidades, caso em algum momento se depare com um animal selvagem fora de seu habitat, o correto é manter distância e acionar imediatamente o serviço de proteção, que além de acolhê-lo, proporcionará todos os cuidados necessários.

E então, ficou curioso e quer ver como tudo aconteceu? Veja abaixo o vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

