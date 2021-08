VÍDEO: cientistas alertam sobre a deterioração acelerada dos restos do emblemático Titanic no fundo do mar; assista

O desaparecimento dos restos do emblemático navío Titanic é uma realidade iminente. Foi determinado por um grupo de especialistas que viajaram até ao local no fundo do mar onde se encontram os restos do transatlântico de 109 anos.

O grupo mergulhou nas ruínas do Titanic, verificando que estão em avançado estado de decomposição e que há danos notáveis ​​nas estruturas, indicou o jornal ‘El Tiempo’.

“Ao rever as fotos de 1986, vejo uma deterioração progressiva do arco e a infraestrutura está em colapso ”, comentou o especialista David Bright.

O presidente da Ocean Gate Expeditions, Stockton Rush, garantiu que o cenário é alarmante, como detalhado pelo site ‘Meganoticias’.

VÍDEO: cientistas alertam sobre a deterioração acelerada dos restos do emblemático Titanic no fundo do mar

“O oceano está tomando conta disso e precisamos documentar antes que tudo desapareça ou se torne irreconhecível”.

Morre a atriz Elsa Raven, protagonista de uma das cenas mais emocionantes de ‘Titanic’

De acordo com a ABC News, desde que o navio foi encontrado em 1985, o mastro de 30 metros que estava na proa desabou e a superfície da popa, onde os passageiros lotaram durante o naufrágio, foi dobrada sobre si mesma.

Ainda de acordo com as informações, a expedição aconteceu em julho de 2021. Confira vídeo impressionante:

Com informações do site Meganoticias

LEIA TAMBÉM: