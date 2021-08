Uma foto registrou o encontro de um peixe raro com ‘dentes humanos’ que chocou os usuários nas redes sociais.

Como detalhado pelo site 13, se trata da espécie conhecida como “peixe cabeça de ovelha” ou “peixe condenado”.

De acordo com a BBC, esses peixes são inofensivos para os humanos e tendem a frequentar rochas, corais, recifes e pontes.

Com seus incisivos e molares consegue esmagar suas presas: caracóis, mariscos e crustáceos.

Foto registra encontro de peixe raro com ‘dentes humanos’ que chocou usuários nas redes sociais

O registro rapidamente se tornou viral nas redes, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, o encontro ocorreu na semana passada na Carolina do Norte. Confira foto:

LEIA TAMBÉM: