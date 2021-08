VÍDEO: idoso surpreende ao andar de skate em alta velocidade e registro se torna viral nas redes sociais

Um idoso surpreendeu ao andar de skate em alta velocidade e o registro se tornou viral nas redes recentemente.

Igor é um idoso de São Petersburgo, na Rússia, que aos 73 anos mostra sua habilidade para andar de skate.

Max Timukhin, usuário do Instagram, comenta que Igor o acompanhou em algumas viagens de skate pela cidade, como detalhado pela CNN.

O pequeno registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, ele pratica o esporte desde 1981. Confira vídeo compartilhado no Instagram:

