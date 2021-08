Que tal trocar o serviço de casa por algumas horas no videogame?

Frustrada com diversas tentativas de convencer seu marido a ajudar com a limpeza de casa uma mulher decidiu desabafar no Reddit sobre sua mais recente tentativa. Ela decidiu presentear o marido com algumas horas no videogame sempre que ele realizasse as tarefas domésticas.

Quando a mulher, de 27 anos, conheceu seu marido ele era um estudante que priorizava os estudos ao invés da busca por um emprego fixo. No entanto, depois de terminar a faculdade, o homem decidiu recusar o emprego e permanecer em casa.

Apesar de tudo, o que realmente incomodou a mulher foi o fato de que o marido pouco ajuda em casa, permanecendo a maior parte do tempo em frente ao videogame. Em uma postagem anônima ela desabafou, “Meu marido não trabalha, não limpa, só fica no videogame”.

Conforme noticiado pelo The Mirror, a mulher continuou seu desabafo no fórum. “Eu tentei falar com ele sobre ajudar na casa, mas ele sempre diz que esqueceu. Quando sugiro colocar tarefas na geladeira, ele diz que é humilhante. Eu poderia, em teoria, desligar a internet dele até que as tarefas fossem feitas, mas acho que é isso que você faz com as crianças”.

Horas de videogame em troca das tarefas diárias da casa

Depois de muito pensar e tentar achar uma solução, a mulher decidiu trocar as tarefas realizadas por horas de videogame. “Depois de muitas sugestões, pensei em pagar meu marido em horas de videogame. Dessa forma, ele ajuda em casa e ainda pode jogar seus preciosos jogos”.

No entanto, a ideia não pareceu agradar o companheiro da mulher. “Eu falei pra ele o que acreditei ser razoável pelas tarefas domésticas”. Na tabela criada por ela, atividades como lavar a louça renderiam 90 minutos de jogos, levar o lixo para fora seria o equivalente a 30 minutos e guardar as roupas geraria um saldo de 2 horas de games.

Diante da proposta, a mulher disse que a reposta do companheiro foi negativa. “Ele basicamente gritou comigo que era ainda mais humilhante e infantil, e reforçou o como sou idiota por pensar nisso”.

Confira também:

Muitas pessoas se solidarizaram com a postagem feita pela mulher e acusaram o marido de “abusar” dela. “Se você tiver que tratar alguém como uma criança apenas para ter suas necessidades básicas satisfeitas, então o relacionamento já está condenado”, respondeu um usuário.

Enquanto outra pessoa concordou que a atitude era infantil, mas razoável diante da atitude do homem, “Sim… claro que parece infantil. Um homem adulto que não faz suas tarefas e quer jogar o dia todo”.