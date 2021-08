Vídeo impressionante registra momento em que avião coleta água do mar para ajudar a combater incêndios na Turquia

Um vídeo impressionante registrou o momento em que uma avião coleta água do mar para ajudar a combater incêndios na Turquia.

As imagens surpreendentes correspondem a um avião enviado pela Rússia para ajudar no importante trabalho.

O avião é um anfíbio Be-200, que requer um piloto habilidoso para coletar água do mar, como detalhado pelo site CNN.

A Turquia enfrenta uma onda de incêndios florestais, que atingiu o sul e o oeste do país.

O pequeno registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, o registro foi divulgado na semana passada. Confira vídeo compartilhado no Instagram:

