Em vídeo viral, mulher descobre que estava sendo traída após notar ‘pequeno’ detalhe em foto; assista

Você é do tipo que costuma reparar nos mínimos detalhes de um foto ou geralmente acaba deixando-os passarem despercebidos? Sobre este questionamento, um vídeo compartilhado por uma usuária do TikTok identificada @kayla_paeth mostra como ela conseguiu identificar que estava sendo traída e não era a única pessoa que estava com o rapaz a qual vinha saindo.

Para quem ficou curioso, na gravação, que ultrapassou 2 milhões de visualizações, Kayla aparece analisando a foto que o homem teria enviado, mostrando que supostamente estaria cozinhando carne e espaguete, porém diferente do que se pretendia aparentar, ela percebeu alguns detalhes importantes.

Além do registro do vídeo, você pode se interessar por:

E quais detalhes?

O ponto-chave neste vídeo está no espelho acima do fogão, na qual é possível perceber através do reflexo duas mãos com pulseiras, anéis e um relógio Apple Watch, o que indicaria que se tratava de outra mulher.

Na legenda do vídeo, escrita em inglês, Kayla brincou: “Tem que fazer melhor, cara”.

E então, quer ver o vídeo que tem repercutido? Confira abaixo a publicação feita no TikTok. (Caso não consiga visualizá-la, acesse o link).

Leia também: