Em vídeo inusitado, mulher registra momento em que puma se aproxima de sua casa; assista

Embora em alguns países este tipo de situação seja mais “comum”, ninguém espera ter a casa “vigiada” por um puma, não é mesmo? E caso tenha ficado curioso, um vídeo compartilhado pelo perfil do Instagram @jungleexplore mostra um caso que aconteceu na Califórnia, Estados Unidos, e tem repercutido.

Na gravação, que ultrapassou as 30 mil visualizações em apenas uma hora de publicada, é possível acompanhar o desespero de uma mulher, que registra com a ajuda de um celular a chegada do felino ao local.

Ao analisar as imagens pode-se notar que a ronda do puma segue até que outra pessoa, cuja identidade não foi revelada, emite um grito e bate na janela, fazendo com que o animal se assuste e fuja.

Como alertado em outras oportunidades, cabe ressaltar que se em alguma situação você se deparar com uma espécie selvagem fora de seu habitat, o correto é manter distância e contactar o serviço de proteção que irá acolhê-lo e direcioná-lo para o espaço adequado, além de proporcionar os cuidados médicos, se necessário.

Lembre-se de nunca tentar capturar um animal sozinho, para assim evitar acidentes graves ou até mesmo fatais.

E então, está curioso e quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

