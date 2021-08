Vídeo registra momento em que leopardo se prepara cautelosamente para atacar gnu; assista

Compartilhado pelo perfil do Instagram Nature Is Metal, um vídeo traz mais um registro de como funciona a vida selvagem e de como as espécies se comportam para assegurar sua sobrevivência. Se você se questiona o motivo, o registro mostra o momento em que um leopardo se prepara para atacar um gnu.

No registro, que ultrapassou as 570 mil visualizações em menos de um dia de publicado, é possível ver como o felino vai caminhando cautelosamente, quase que de maneira imperceptível, e então protagoniza seu ataque.

E embora o vídeo tenha um corte em um determinado momento, acredita-se que dificilmente o filhote de gnu conseguiu escapar do ataque de seu predador.

Imagens são apenas um registro da vida selvagem

Como reforçado em outras oportunidades, embora as imagens possam ser fortes para alguns, elas nada mais são do que um registro da vida selvagem e de como os animais se comportam para garantir seu alimento e sobrevivência.

Ficou curioso e quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

