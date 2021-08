Uma jovem de 22 anos morreu após ser atacada por um tigre em um Parque Safari no Chile.

O caso trágico aconteceu nesta sexta-feira (6), como detalhado pelo site local Meganoticias.

Segundo informações preliminares, trata-se de uma trabalhadora do complexo que ia limpar a jaula do animal.

No entanto, não percebeu que o tigre não estava preso, onde o animal acabou atacando imediatamente.

Jovem de 22 anos morre após ser atacada por um tigre em Parque Safari

A Brigada de Homicídios da Polícia de Investigação do Chile ficará encarregada de realizar as investigações para esclarecimento dos fatos.

Ainda de acordo com as informações, o caso aconteceu no Rancagua Safari Park. Confira:

