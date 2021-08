Vídeo: Turista grava momento em que sogra tropeça e cai de penhasco

Um vídeo amador mostra o momento em que um grupo de turistas se aproxima de um penhasco no vilarejo de Tepekov, região montanhosa da Turquia e uma senhora idosa se desequilibra e despenca da montanha.

A vítima era sogra de Kadir Sahiner, que filmava o passeio da família pela trilha ao alto do morro. No vídeo, é possível ver quando o sogro senta em uma pedra e a sogra, Pumpul Karademir, de 71 anos, se aproxima da beirada do precipício. Sua filha ainda pede para a mãe não se aproximar da borda momentos antes do acidente.

De acordo com seus familiares, ela pisou em falso em uma pedra, se desequilibrou e caiu de uma altura de 70 metros.

Veja o vídeo:

No vídeo gravado na sexta-feira passada ainda é possível ver rapidamente a idosa de pernas para o ar rolando pela borda do precipício, enquanto todos gritam apavorados e correr para ver o que aconteceu.

LEIA TAMBÉM:

A equipe de resgate foi acionada e encontrou o corpo da idosa após uma hora de busca. As informações são do Daily Mail.