Restos mortais encontrados podem revelar mais vítimas do Assassino do Táxi

Restos mortais foram encontrados em uma floresta na Inglaterra e podem estar ligados a um conhecido serial killer da região.

Nesta semana, investigadores forenses do condado de Wiltshire, que fica no sudoeste da Inglaterra, encontraram restos humanos na floresta próxima à sede do condado. Eles temem que tais restos humanos possam estar ligados ao assassino em série Christopher Halliwell, conhecido como o Assassino do Táxi, que assassinou as mulheres Sian O’Callaghan, em 2011, e Becky Godden-Edwards, em 2003.

Os trabalhos estão sendo feitos próximos à rodovia M4, que é uma das vias de acesso ao condado inglês. A equipe forense vasculhou uma área próxima à vila agrícola de Bradbury em busca de mais ossos após levarem em consideração informações dos moradores locais.

O assassino em série Christopher Halliwell já está cumprindo duas sentenças de prisão perpétua depois de matar duas mulheres.

Sian O’Callaghan, morta em 2011, foi brutalmente esfaqueada e espancada por Halliwell depois que ela entrou em seu táxi a caminho de casa. Na época das investigações, Halliwell guiou os detetives até o corpo da mulher em uma cova rasa em Oxfordshire. Depois, ele levou os policiais ao corpo de Becky Godden-Edwards, assassinada em 2003, estrangulada até a morte.

Um morador local revelou ao The Sun que está preocupado com relação aos restos mortais encontrados próximo à sua propriedade. Ele acha que a polícia encontrar outro link com o serial killer. “Minha filha disse que achava que poderia estar ligado a Christopher Halliwell porque ela costumava passar por aquela ponte e havia um táxi estacionado lá, e eu também. Você não acha nada disso porque outros veículos estacionam lá, mas ao longo dos anos vimos um táxi estacionado lá e foi esse o nosso primeiro pensamento ontem, depois que os ossos foram encontrados. Nós pensamos: ‘Deve haver mais garotas por aqui em algum lugar”.

Os detetives de Wiltshire não descartam nenhuma possibilidade e disseram que ainda é cedo para estabelecer qualquer teoria, já que a investigação está em estágio inicial. Os policiais devem passar os próximos dias vasculhando a área antes que a análise forense seja realizada.

Um porta-voz da Polícia de Wiltshire disse: “Oficiais especialistas estão atualmente conduzindo uma busca meticulosa na área para recuperar qualquer material relevante antes que uma análise científica forense seja conduzida”.