Polícia é chamada para acabar com festa fora de controle e descobre que o responsável era um gato

Certamente você já se deparou com vizinhos barulhentos e que davam festas com música alta, uma atitude ainda mais grave em meio a uma pandemia. No entanto, por mais acostumada que a polícia esteja com estas ocorrências, algo totalmente inusitado aconteceu recentemente e se tornou notícia.

De acordo com o Publimetro Colômbia, a polícia espanhola atendeu um chamado de vizinhos que denunciaram uma festa clandestina e ao chegar ao local descobriram que o responsável era um gato.

No supero la noticia del gato fiestero de Lugo pic.twitter.com/R2Ik9EYUuX — La Cejas Peludas (@AndyMuinhos) July 27, 2021

Depois de receber as reclamações de vários moradores de um prédio residencial localizado em Lugo, na Espanha, os oficiais chegaram a um apartamento com música ensurdecedora.

Como ninguém os atendeu, decidiram entrar para verificar o que estava acontecendo e deram de cara com o bichano sozinho. Os donos estavam de férias fora da cidade.

Segundo o dono do gato, que foi procurado pela polícia falar sobre o ocorrido, o animal “ tem o hábito de ligar o aparelho musical com a pata e girar o botão do volume”.