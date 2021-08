Momento de desespero: vídeo flagra família pulando do carro antes dele cair em penhasco

O momento desesperador em que uma família precisou pular de um carro que estava prestes a cair de um penhasco foi gravado e se tornou notícia.

De acordo com o The Sun, o acidente aconteceu em uma rodovia na China durante um passeio em família que acabou virando um pesadelo.

Nas imagens, é possível ver como o grupo estaciona próximo a um penhasco para admirar a vista. O motorista sai primeiro do veículo e relaxa tomando uma bebida antes que o automóvel de repente comece a andar sozinho.

Ele começa a gritar e um menino abre a porta do banco de trás para sair, seguido rapidamente por uma mulher.

Confira mais:

Infelizmente, outra pessoa no banco da frente não conseguiu soltar o cinto de segurança e sair do veículo a tempo, pois o carro despencou da beira do penhasco. Não se sabe se houve uma falha no freio de mão do carro.