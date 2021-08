Milagre: Vídeo mostra como homem esquiva de rochas imensas que despencaram e escapa de acidente fatal

Uma câmera de segurança de um posto de gasolina registrou o momento impressionante em que um homem escapa por pouco de grandes rochas que despencam e quase o atingem.

De acordo com o portal 20 Minutos, o caso aconteceu no Daguestão, na Rússia quando o protagonista do vídeo trabalhava na caçamba de um caminhão.

O desabamento começa repentinamente e mesmo assim o trabalhador consegue esquivar de duas enormes rochas, saindo ileso de um acidente que poderia ser fatal.

Desprendimiento de rocas está a punto de aplastar a un hombre



Una persona resultó herida por un desprendimiento de rocas en el pueblo de Agvali, en la república rusa de Daguestán, que también provocó daños en una gasolinera y una tienda de la localidad. pic.twitter.com/9mKHlibIOC — RT en Español (@ActualidadRT) August 3, 2021

Confira mais:

O posto de gasolina sofreu vários danos materiais após o impacto, mas ninguém saiu ferido.