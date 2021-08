Avó dá ‘sermão’ em neta que diz que vai tomar Ivermectina ao invés de vacina; vídeo viralizou

Uma vovó muito bem informada deu o maior “sermão” na neta que disse que não iria tomar a vacina contra a covid-19 porque tomaria, no lugar, Ivermectina. O remédio foi defendido, mesmo sem eficácia comprovada, pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) como parte do que ele costumava chamar de tratamento precoce. O vídeo, publicado no TikTok, viralizou.

Na gravação, a neta provoca a avó ao dizer que o medicamento é mais eficaz que a vacina e, por isso, não tomaria o imunizante. A pegadinha armada tinha o intuito de ver qual seria a reação da idosa. E foi a mais engraçada possível.

“Vai tomar essa injeção pelo amor de Deus, Ana. Isso aqui é pra lúpus. Não é de hoje que existe esse remédio”, afirma, indignada.

Em seu discurso, a avó defende os profissionais que estudaram para desenvolver a vacina e, de quebra, critica Bolsonaro.

“Isso aqui (Ivermectina) não vale nada. Para com essa ignorância. Tá estudando pra que? Pra ser orelhuda?”, completa a vovozinha.

