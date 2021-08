Vídeo que mostra encontro com sucuri gigante chamada de ‘vovozona’ impressiona na Internet

O guia turístico Vilmar de Oliveira Teixeira está acostumado a ter encontros com sucuris apresentando a região de Bonito, no sudoeste de Mato Grosso do Sul, para turistas de todos os lugares. No entanto, seu mais novo flagra de uma cobra grande tomando sol fez sucesso e se tornou notícia.

Em vídeo, ele registrou o animal com cerca de 6 metros de comprimento que descansava na margem de um rio e o apelidou de “vovozona”. As fêmeas de sucuri são maiores que os machos e podem viver e crescer até os 30 anos.

Em épocas de temperaturas mais abaixo que o comum, as sucuris da região saem para tomar sol e cenas impressionantes são registradas. Como elas não produzem calor metabolicamente, buscam se aquecer fora da água.

O Pantanal é a maior superfície alagada do mundo e possui uma fauna abundante e impressiona pelo grande número de espécies de mamíferos, anfíbios, aves e répteis, como a sucuri.

Confira a gravação divulgada pelo canal “Sucuri no Pantanal Bonito MS” como a “Maior sucuri encontrada no pantanal”. O animal é mostrado após 58 segundo de vídeo:

É importante respeitar estas cobras

Os vídeos impressionantes que mostram esses animais na natureza precisam ser gravados de uma distância segura para que eles não sejam importunados.

“Meu objetivo é mostrar esse animal como forma de preservação e espero que gerações futuras possam presenciar esse bicho tão incrível da nossa natureza”, disse em entrevista ao G1.

É importante lembrar que o artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais informa que matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, é crime.

Confira mais:

Em 2019, Juca Ygarapé, um cinegrafista e fotógrafo que trabalha com turismo, também fez um registro impressionante nas águas transparentes do rio Formoso, em Bonito. Na ocasião, uma sucuri se aproximam de forma inusitada e chegou a lamber a lente da câmera.

Confira as fotos do seu arquivo pessoal divulgadas no site www. ygarape.com.br: