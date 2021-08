Vídeo flagra homem subindo em cima de carro em movimento para agredir a companheira

Uma situação de violência de gênero se tornou notícia em todos os canais chilenos nos últimos dias. Imagens mostram como um homem parou o trânsito e subiu em cima do carro da companheira para quebrar o parabrisa e agredi-la.

De acordo com o Publimetro Chile, o caso aconteceu em 2 de agosto na cidade de Arica após uma discussão entre o casal no carro.

En forma inmediata, Carabineros detuvo a sujeto por el delito de violencia intrafamiliar y daños, quien hace una hora, fue denunciado por transeúntes de calle V. Mackenna al Nivel 133 y en redes sociales por la violenta actitud contra su pareja. pic.twitter.com/wDWBUdY2sh — Carabineros Región de Arica y Parinacota (@CarabArica) August 2, 2021

A polícia informou que devido a um “ataque de ira” o homem se jogou sobre o teto do veículo e começou a chutar o parabrisa com os pés e os punhos.

Ele foi intimidado pelos transeuntes e tentou fugir, mas um policial que passava pelo local no dia de folga conseguiu prendê-lo.

“Também recebemos a colaboração de um policial que estava no local. Ele estava em seu dia de folga. Vendo o que estava acontecendo, imediatamente ajudou a mulher e avisou os policiais de plantão. Ele forneceu as características do veículo, que permitiram a prisão imediata do indivíduo”, comunicaram os oficiais.

O indivíduo de 18 anos foi detido por danos, violência doméstica e psicológica.