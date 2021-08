Saiba quem foi o Estripador de Hollywood, serial killer que matou a namorada do ator Ashton Kutcher

Entenda por que, mesmo tendo sido condenado à morte, ele pode não ser executado.

No último dia 17 de julho, Michael Gargiulo, apelidado de “Estripador de Hollywood”, foi condenado à morte pelo assassinato de duas mulheres, sendo uma delas a namorada do ator Ashton Kutcher. O juiz da corte superior de Los Angeles, Larry Fidler, deu ao homem de 45 anos a sentença fatal pelas mortes ocorridas nos anos 2000 após sua prisão em 2008.

“Em todos os lugares que o Sr. Gargiulo foi, a morte e a destruição o seguiram”, disse o juiz Fidler na audiência, enquanto os familiares da vítima choravam com a notícia. O Sr. Gargiulo esfaqueou Ashley Ellerin, 22, e Maria Bruno, 32 até a morte em suas casas na Califórnia em 2001 e 2005, respectivamente.

O caso recebeu atenção da imprensa mundial devido ao fato de a estrela de cinema Ashton Kutcher, então um ator promissor, estar namorando Ashley Ellerin no momento de sua morte. O ator, agora casado com Mila Kunis, tinha um encontro marcado com a vítima na noite de sua trágica morte em fevereiro de 2001.

Ashton Kutcher se tornou bastante conhecido após sua participação na série ‘Two and a Half Men’. Ele testemunhou no tribunal em 2019, e revelou como havia chegado ao bangalô de Hollywood da jovem em 22 de fevereiro de 2001, para a noite que passaram juntos, depois de falar com ela por telefone naquele dia. Porém, ao chegar duas horas após a conversa, o ator se lembrou de ter encontrado a porta trancada e, ao espiar pela janela, viu “o que pensei ser um vinho tinto derramado no tapete”.

“Eu realmente não pensei nada sobre isso”, disse ele, acrescentando que “imaginei que eu estraguei tudo” ao chegar atrasado, o City News relatou sobre seu testemunho em 2019. Ao saber o que havia acontecido com sua namorada, Ashton Kutcher falou com a polícia e admitiu que estava “pirando” porque sabia que suas impressões digitais estariam na porta da frente da casa dela.

Quatro anos depois, Gargiulo matou Maria Bruno, 32, mãe de quatro filhos pequenos, em seu apartamento em El Monte, em 2005. A polícia capturou o serial killer quando outra vítima em potencial, Michelle Murphy, conseguiu escapar enquanto ele tentava assassiná-la.

Enquanto fugia do local, o Sr. Gargiulo deixou rastros de sangue que permitiram à polícia localizá-lo, o que levou à sua prisão em 2008. Na sentença de julho deste ano, Michelle Murphy, que tinha 26 anos na época, desabou, dizendo ao tribunal que ainda não consegue passar uma noite sozinha, mesmo mais de uma década depois do ataque frustrado do serial killer.

A execução de Gargiulo pode ser adiada por vários anos. A última execução ocorrida no estado da Califórnia, onde ele foi condenado, foi em 2006 e a prática está proibida desde 2019 pelo governador democrata Gavin Newsom.