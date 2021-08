Em vídeo impactante, homem enfrenta leão para proteger seu gado; assista

Um vídeo registrado em 2019 voltou a repercutir nas redes após ser divulgado ontem pelo perfil do Instagram @jungleexploree. E se você se questiona o motivo, uma câmera de segurança gravou o momento em que um homem enfrenta um leão para proteger o seu gado.

No vídeo, que foi gravado por volta das 3h da madrugada, é possível ver que o homem, cuja identidade não foi revelada, está aparentemente organizando algo atrás dos veículos e então nota que algo estranho estava acontecendo, com a chegada rápida de dois animais de seu gado.

Você pode se interessar por:

Ao analisar as imagens, pode-se perceber que ao notar que o sujeito estava no local, o felino se detém e recua uma vez que o homem resolve afrontá-lo com uma pedaço de madeira.

Embora o susto e a recomendação de não se reproduzir a iniciativa, pois dependendo da situação pode terminar em um acidente grave ou fatal, ao que tudo indica, o caso terminou bem.

Os internautas compartilharam suas impressões sobre o vídeo, deixando mensagens como:

“Parece que funcionou”;

“Ele é muito corajoso”;

“Oh meu Deus”.

E então, está curioso e quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

O que acha de assistir mais um vídeo?