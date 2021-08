Vídeo registra momento em que mãe urso investe contra veículo para proteger filhote; assista

Você possivelmente já deve ter ouvido que mães são totalmente protetoras e fazem de tudo para garantir a segurança de seus filhos, não é mesmo? Mas e no mundo animal, esta situação também acontece? Caso tenha ficado curioso sobre este questionamento, um vídeo divulgado pelo perfil do Instagram Nature Is Metal traz um exemplo disso.

Na gravação, que ultrapassou as 990 mil visualizações em apenas um dia de publicada, é possível ver que um veículo está seguindo seu caminho, enquanto uma mãe urso ajuda seus filhotes a subirem uma pequena parte que está repleta de neve, para então se encaminharem à floresta.

O ponto que chama atenção no registro, é quando um dos filhotes acaba escapando e seguindo em direção contrária. E para assegurar que ninguém chegaria perto do pequeno urso, a mãe corre atrás do veículo. De toda forma, por sorte, embora o susto, ninguém saiu ferido na situação.

Os internautas aproveitaram a oportunidade e deixaram diversos comentários, dentre eles:

“O bebê parecia assustado”;

“Boa, mamãe”;

“Mamãe fazendo de tudo para proteger seus bebês”.

Confira a seguir o vídeo que tem repercutido no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

