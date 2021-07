Vídeo angustiante registra momento em que homem resgata foca que tinha um pedaço de plástico preso em seu pescoço; animal faz gesto em agradecimento

Um vídeo angustiante registrou o momento em que homem resgata uma foca que tinha um pedaço de plástico preso em seu pescoço.

A gravação impressionante foi compartilhada recentemente nas redes sociais, como detalhado pelo site Meganoticias.

Como é possível ver nas imagens, no início, o animal ficou com medo e correu com todas as suas forças.

Um membro de uma organização dedicada à preservação do meio ambiente a resgatou tirando um plástico que estava cravado em seu pescoço.

Depois do resgate emocionante, o animal fez gesto em agradecimento, como é possível ver no pequeno vídeo.

Reprodução

Vídeo angustiante registra momento em que homem resgata foca que tinha um pedaço de plástico preso em seu pescoço

O pequeno registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, o registro já conta com mais de 1 milhão de reproduções. Confira vídeo compartilhado no Instagram:

