Vídeo criativo ensina forma perfeita de virar marmita no prato sem fazer ‘bagunça’; assista

Um pequeno vídeo criativo ensina a melhor forma de virar marmita no prato sem fazer bagunça.

O tutorial foi compartilhado recentemente no Instagram pelo perfil @ferdinandoshow e já conta com quase 25 mil curtidas.

Nas imagens, é possível ver uma forma criativa de virar marmita no prato, deixando tudo da mesma forma que estava.

Primeiramente, é necessário retirar o fundo do recipiente. E com a ajuda do prato, é necessário cortar uma parte da lateral facilmente. A técnica só vale para marmitas de isopor.

O pequeno registro rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos internautas impressionados.

Ainda de acordo com as informações, são necessários apenas alguns passos. Confira vídeo compartilhado no Instagram:

