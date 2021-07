Impressionante chuva de meteoros será visível em todo o Brasil nesta madrugada; saiba como visualizar

Será possível observar em todas as partes do Brasil nesta semana a impressionante chuva de meteoros Delta Aquáridas.

O fenômeno que terá o pico na madrugada de quinta-feira (29) para sexta-feira (30), como detalhado pelo site R7.

Em condições ideais, podendo variar, será possível enxergar de 20 a 30 meteoros por hora cruzando o céu, de forma espetacular.

Chuva de meteoros – como observar

Para fazer uma boa observação, é importante estar em um lugar afastado das luzes da cidade. O brilho da Lua pode atrapalhar um pouco, mas não impedirá a visualização.

Ainda de acordo com as informações, é necessário observar o céu em todas as direções para identificar o fenômeno.

Vídeo impressionante registra queda de meteoro que iluminou o céu e causou um forte ruído assustando moradores

Também nesta semana, um vídeo impressionante registrou a queda de meteoro que iluminou o céu e causou um forte ruído assustando moradores.

Nas imagens, é possível ver o pedaço rochoso se deslocando em alta velocidade, a 16m3 km por segundo. Confira o vídeo:

Com informações do site R7

