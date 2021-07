Imagens mostram cena impressionante de píton engolindo um jacaré inteiro

Imagens impressionantes clicadas em Queensland, na Austrália, voltaram a se tornar virais na Internet esta semana, segundo o portal Tv9.

As fotos mostram como uma enorme píton se alimenta de um crocodilo de água doce. Martin Muller cedeu as imagens para a organização australiana sem fins lucrativos GG Wildlife Rescue Inc. em 2019 e elas surpreenderam.

É possível ver como a cobra enrola seu corpo ao redor do e crocodilo, abrindo suas mandíbulas elásticas e engolindo a presa inteira.

De acordo com a Live Science, as pítons são predadoras ambiciosas e podem se alimentar de animais grandes e crocodilos podem entrar com certa frequência no cardápio destas sobras que chegam a medir mais 6 metros de comprimento.

“É comum para eles comerem qualquer coisa se puderem caber na boca”, disse a proprietária da GG Wildlife Rescue Inc., Michelle Jones, ao Daily Mail Australia.

Confira mais:

Para fazer digestão, as pítons alteram seu metabolismo, aumentando o tamanho dos órgãos internos, incluindo intestinos, coração e pâncreas, a fim de controlar o aumento de calorias. Elas digerem todos os ossos, carne e órgãos das presas, excretando apenas as partes do corpo ricas em queratina e esmalte, como escamas e dentes.

Pítons que engoliram humanos

Este ano, uma fazendeira chamada Wa Tiba, de 54 anos, desapareceu e teve o corpo encontrado dentro de uma cobra píton na ilha de Muna, na Indonésia.

O The Washington Post informou que a mulher vigiava uma plantação de a noite quando desapareceu. O local era cercado por penhascos e cavernas, onde frequentemente pítons reticuladas eram vistas.

Reprodução / Facebook

Em 2018, um semelhante se tornou notícia e os vídeos que mostram aldeões lamentando enquanto encontram uma mulher dentro de uma píton circulam até hoje (clique aqui para ver as imagens fortes).