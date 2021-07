Vídeo: Homem passa em meio a dezenas de jacarés durante passeio de bicicleta no MT; assista

Você já parou para imaginar a cena de um vídeo na qual um homem aparece andando com sua bicicleta no meio de dezenas de jacarés? Caso tenha ficado em dúvida sobre esta pergunta ou prefira não opinar, um registro compartilhado recentemente no Facebook mostra um caso que aconteceu com Fernando Fernandes de Bessa, que fazia um passeio pelo Pantanal mato-grossense.

Na gravação, que viralizou entre os internautas, é possível ver como o homem, de 39 anos, avança aparentemente tranquilo durante seu exercício diário de bike.

Em entrevista, o homem revelou o motivo de ter adotado tal iniciativa e a compartilhado: “Eu fiz esse vídeo não foi no intuito de ofender ninguém ou invadir o espaço dos jacarés, pelo contrário, o intuito desse vídeo era mostrar para as pessoas que nós podemos ter uma harmonia com os animais”, relatou.

Ao analisar as imagens, pode-se perceber que conforme Fernando avança, os animais vão retornando para a água. “Quando eu passei ali pelos jacarés, eu desci em respeito a eles, ao espaço deles. E passei caminhando. Não [era a intenção] espantar os bichos ou desrespeitar. O maior objetivo foi mostrar para as pessoas que, ao passar perto de um bicho, respeite o espaço deles”, afirmou.

Iniciativa do vídeo não deve ser reproduzida

Embora neste caso a situação tenha terminado bem, este é o tipo de iniciativa que não deve ser reproduzida, pois dependendo do caso e da espécie encontrada pode resultar em um acidente grave e/ou fatal. (Com G1).

Confira abaixo o vídeo que foi divulgado no Facebook.

