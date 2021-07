VÍDEO: homem com pânico de agulha grita ‘descontroladamente’ ao receber vacina; momento de superação gerou aplausos em centro de vacinação

Um vídeo registrou o momento em que um homem com pânico de agulha grita descontroladamente ao receber vacina contra a Covid-19.

No entanto, o jovem atraiu aplausos no centro de vacinação depois de compreender a importância do processo de inoculação contra a doença, superando o medo.

Como detalhado pelo site Cooperativa, ele conseguiu vencer o seu terror de agulhas, com muito esforço e alguns gritos.

Homem com pânico de agulha grita descontroladamente ao receber vacina; momento de superação gerou aplausos em centro de vacinação

Ainda de acordo com as informações, o caso viral aconteceu em uma cidade no México, recentemente.

A reação inusitada causou furor no local e nas redes, onde surgiram histórias de apoio e empatia. Confira vídeo compartilhado on Instagram:

