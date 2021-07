Vídeo mostra luta por sobrevivência de alce ao ser atacado brutalmente por urso; assista

Compartilhado pelo perfil do Instagram The Real Nature Page, um vídeo traz mais um retrato de como funciona a vida selvagem. E se você se questiona o motivo, o registro mostra como um alce luta por sua sobrevivência ao ser atacado por um urso.

Na gravação, que ultrapassou as 60 mil visualizações em menos de um dia de publicada, é possível ver como o urso vai aos poucos tentando arrastar o alce para dentro da floresta, enquanto a presa tenta escapar da investida.

Ao analisar as imagens, pode-se perceber ainda que ao mesmo tempo que o urso tenta levar seu futuro alimento, ele também tenta, aparentemente, rasgar o pescoço do alce com seus dentes.

E embora o vídeo tenha um corte em um determinado, ao que tudo indica, dificilmente o cervídeo conseguiu escapar do ataque do urso.

Vídeo é apenas um registro da vida selvagem

É isso aí! Como alertado em outras oportunidades, embora as imagens pareçam fortes para alguns, elas nada mais são do que um registro da vida selvagem e de como as espécies se comportam para sobreviver.

E então, quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

