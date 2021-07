Em um novo incidente, um homem de 32 anos foi atacado por um tubarão na praia da Piedade, no Grande Recife, no último domingo (25).

A vítima do ataque segue internado, mas tem quadro de saúde estável, como detalhado pela Band.

Everton dos Reis foi alertado por um salva-vidas de que a área era perigosa para banho, mas o alerta foi ignorado.

Foto impressionante mostra banhista atacado por tubarão em praia movimentada em Pernambuco

A vítima teve ferimentos na parte posterior da coxa e nas nádegas e está internado no Hospital da Restauração em Recife. Confira:

Segundo ataque em três semanas

Ainda de acordo com as informações, este é o segundo ataque registrado em 15 dias no mesmo ponto, em frente à Igrejinha de Piedade.

No dia 10 de julho, um homem de 51 anos morreu após um incidente com tubarão no mesmo local.

