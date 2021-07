Um vídeo impressionante registrou a queda de meteoro que iluminou o céu e causou um forte ruído assustando moradores.

Nas imagens, é possível ver o pedaço rochoso se deslocando em alta velocidade, a 16m3 km por segundo.

O registro foi compartilhado nas redes sociais, ocorrido neste domingo (25), durante a noite.

Vídeo impressionante registra queda de meteoro que iluminou o céu e causou um forte ruído assustando moradores

O vídeo rapidamente se tornou viral nas redes, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, o caso aconteceu na Noruega. Confira vídeo compartilhado no YouTube:

LEIA TAMBÉM: