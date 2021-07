Vídeo: Encontro inesperado entre marido, mulher e supostamente amante em posto de vacinação termina em pancadaria na PA

O dia de se vacinar contra o novo coronavírus é uma das datas mais especiais e aguardadas por muitas pessoas. Contudo, um vídeo compartilhado recentemente no Twitter mostra como esta situação acabou fugindo do controle em um caso ocorrido no município de Bayeux, localizado no estado da Paraíba.

Para quem está curioso e se questionando o motivo, a gravação mostra o momento em que uma mulher, que estava acompanhada de uma amiga, encontra o marido, no posto de vacinação, com sua suposta amante.

Você pode se interessar por:

Como se pode ver ao analisar as imagens, a situação fugiu totalmente do controle e além das agressões físicas, diversas cadeiras foram arremessadas.

De acordo com detalhes compartilhados, a Guarda Municipal foi acionada e a briga controlada. E embora a situação atípica no centro de imunização, a Secretaria de Saúde de Bayeux relatou que todos os indivíduos envolvidos foram devidamente imunizados e o fato não afetou a agenda de vacinação do dia.

No twitter, a gravação, que foi compartilhada com a legenda “E o cara que foi levar a amante pra vacinar e encontrou a mulher e a cunhada na fila?” tem repercutido entre os internautas e teve interação inclusive da ex-BBB Lumena Aleluia.

Por fim, ao que se sabe, ninguém ficou ferido ou foi detido. (Com G1).

E então, está curioso e quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Twitter. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

Achei esse vídeo didático. Não importa se você é amante ou a fiel, o importante é se vacinar! https://t.co/oBVZpKDFus — Lumena Aleluia (@LumenaAleluia) July 22, 2021

O que acha de assistir mais um vídeo?