Vídeo registra momento em que urso se aproxima e resolve subir em avião; assista

Você já assistiu alguma vez um vídeo no qual um urso aparece subindo em um avião? Caso a sua resposta para esta pergunta seja não, um registro compartilhado pelo perfil do Instagram @jungleexplore mostra justamente esta situação.

Na gravação, que ultrapassou as 180 mil visualizações em menos de um dia de publicada e fez diversos internautas caírem na risada, é possível ver o momento em que um urso se aproxima e resolve subir no avião.

Ao analisar as imagens, pode-se perceber ainda que devido ao peso e porte do animal, ao subir na asa, o urso deixa a parte frontal do avião suspensa.

Você pode se interessar:

Por fim, não foram revelados detalhes sobre o local em que o fato aconteceu, mas as imagens por si só demonstram o ocorrido.

E além das visualizações, o vídeo recebeu diversos comentários, dentre eles:

“‘Esses pássaros não sabem o que está por vir’, assinado urso”;

“Ele está inspecionando para ter certeza de que é bom para a decolagem”;

“Ele só precisa de uma carona”;

E então, quer ver o vídeo que tem repercutido? Assista abaixo. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

O que acha de assistir mais um vídeo?