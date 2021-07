VÍDEO: discussão entre idosas no supermercado termina em ‘quebra-pau’ e ‘luta’ de muletas

Um vídeo inusitado registrou uma discussão entre idosas em um supermercado que terminou com uma ‘luta’ de muletas.

O arquivo foi compartilhado recentemente no Twitter pela página @rolealeatorio e já conta com mais de 200 mil visualizações.

Nas imagens, é possível ver o início da discussão entre as idosas na entrada do estabelecimento comercial.

Com nervos acalorados, elas começam a brigar, sendo necessário a intervenção de um homem que também estava no local.

Reprodução

Discussão entre idosas no supermercado termina em ‘quebra-pau’ e ‘luta’ de muletas

A postagem rapidamente se tornou viral nas redes sociais, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

No entanto, o local do ocorrido não foi detalhado. Confira vídeo compartilhado no Twitter:

briga de idoso ao som de linkin park pic.twitter.com/fmhiKHZBPs — Rolê Aleatório (@rolealeatorio) July 22, 2021

