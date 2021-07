O amor está no ar… Só que não

Recentemente um rapaz descobriu que nem sempre um pedido de casamento elaborado é sinônimo de um “Sim”. O vídeo do doloroso momento em que ele pede a mão da namorada durante um jogo de beisebol viralizou nos últimos dias. É possível ver o homem ajoelhado e a mulher assustada balançando a cabeça segundos antes de sair correndo em direção às arquibancadas.

Com milhares de visualizações no Instagram, o vídeo também conta com comentários de apoio ao rapaz e com o desabafo de outros usuários. “Jesus Cristo, fiquei com vergonha alheia depois de ver isso”, comentou um usuário.

Confira também:

Assim como essa proposta de casamento deu muito errado, outras surpresas e propostas também não correram conforme o esperado. O The Mirror preparou uma lista contendo alguns destes casos. Desde reações furiosas a anéis que sumiram do nada. Confira:

O amor é alimento para a alma

É possível que ela tenha achado estranho que seu namorado estava usando um terno para ir até o shopping, mas certamente ela não esperava o que aconteceria depois. Na praça de alimentação, cercados pelas lanchonetes, o homem se ajoelhou e fez uma declaração.

Um ano antes, ele e Caroline haviam se conhecido ali. Para ambientar ainda mais o momento, é possível ver quando um cantor chega cantando a música “Sweet Caroline”, fazendo uma menção ao nome da mulher.

A esta altura, as pessoas que estavam aproveitando o jantar já estavam olhando o pedido do rapaz e outras pessoas mais foram se aproximando, e registrando a cena. Mas tudo mudou no momento em que ele pega o anel e faz o pedido. Caroline levou as mãos ao rosto, visivelmente desconfortável, e correu em direção a saída.

Que tal uma pegadinha?

Sempre em alta no YouTube, as pegadinhas facilmente se tornam virais e arrancam boas risadas de quem as assiste. No entanto, em alguns casos, o feitiço pode virar contra o feiticeiro e a pegadinha se volta contra quem a imaginou.

Um casal americano conquistou diversos seguidores depois de pregarem peças um no outro. Mas, depois de ser pega em uma das peças de seu namorado, Katie decidiu que era hora de se vingar a altura.

Ela então chama Slaiman para seu carro e começa a contar sobre como se sentiu após a pegadinha em que ele disse tê-la traído. Depois, a jovem informa que recebeu uma proposta de emprego em outro país e que estava terminando o relacionamento dos dois naquele momento.

Chateado, o homem sai do carro e retorna com o anel de sua avó, explicando entre lágrimas que esperava que eles pudessem se casar um dia. Pega de surpresa, Katie revelou que estava brincando, mas Slaiman não vê graça na pegadinha e sai novamente do carro.

Diferente da maioria dos casos, o casal não teve um final triste. Eles permanecem juntos até hoje, mas agora são noivos. Mostrando que o amor supera até mesmo uma brincadeira de mau gosto.

Por água abaixo

As vezes o amor é tanto que acabamos ficando até estabanados. Foi isso que aconteceu com este casal de Maryland.

Com a emoção do pedido a mulher diz o tão sonhado “Sim” e beija o agora noivo, mas o momento trágico acontece quando ela vai olhar de perto o anel. Quando ela pega o anel nas mãos ele cai quase que imediatamente nas águas da cachoeira escolhida como cenário para o pedido.

“Eu chorava de felicidade, mas também de medo ao mesmo tempo”, afirma a noiva. Infelizmente o anel não foi recuperado.

O amor está no ar

Se no caso anterior o noivo deveria ter amarrado melhor o anel, neste aqui o noivo não deveria ter amarrado.

Com direito a uma câmera escondida, o jovem decidiu pedir a namorada em casamento no local onde tiveram seu primeiro encontro. Para recriar o momento ele comprou um balão de gás hélio no formato de coração, ao qual amarrou o anel de compromisso.

Quando a mulher é surpreendida com o pedido, inesperadamente ela solta o balão para abraçar o amado, que, desesperado, se levanta e tenta correr atrás do balão. Enquanto ele e o cinegrafista tentam recuperar a joia, é possível ouvir a mulher gritando “Por que você amarrou no balão?”.