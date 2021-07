Um vídeo impressionante registrou o momento em que um forte redemoinho interrompe uma partida de futebol e causa pânico entre jogadores.

Como detalhado pelo site T13, o fenômeno interrompeu o jogo de futebol na Bolívia na última terça-feira.

Nas imagens, é possível ver os jogadores se protegendo do chão, enquanto uma camisa era levantada e jogada com o vento forte .

Vídeo impressionante registra momento em que forte redemoinho interrompe partida de futebol e causa pânico entre jogadores

O vídeo rapidamente se tornou viral nas redes sociais, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, ninguém ficou ferido. Confira vídeo compartilhado no YouTube (em espanhol):

LEIA TAMBÉM: