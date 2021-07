Vídeo flagra ataque brutal de hipopótamos contra antílope que se aproximou de seu território; assista

Se você conhece um pouco sobre os hipopótamos, possivelmente deve saber que estes animais são extremamente territorialistas, não é mesmo? E caso tenha dúvidas sobre este questionamento, um vídeo compartilhado pelo perfil do Instagram The Real Nature Page está para provar isso.

Na gravação, que soma mais de 140 mil visualizações em menos de um dia de publicada, é possível acompanhar o momento em que um hipopótamo ataca um impala e então é seguido por seus companheiros.

Ao analisar as imagens, pode-se perceber ainda como o grande animal vai aos poucos levando o antílope para dentro da água, até que a presa desaparece por completo.

Você pode se interessar por:

Por fim, como se pode notar, semelhante a outros registros, o hipopótamo levou a melhor.

Vídeo é apenas um registro da vida selvagem

Isso mesmo! Como alertado em outras oportunidades, embora as imagens pareçam fortes para alguns, elas nada mais são do que um registro da vida selvagem e de como as espécies se comportam para assegurar sua sobrevivência.

E então, quer ver o vídeo que tem repercutido entre os internautas? Assista abaixo. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

Veja também estas sugestões: