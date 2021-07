Imagens flagraram homem fugindo de hotel após amarrar cinco lençóis e usar como corda

Um homem que havia sido enviado para fazer quarentena em um hotel escapou durante a noite de uma forma nada segura e acabou sendo recapturado.

De acordo com o Metro Reino Unido, o caso aconteceu na Austrália, que toma medidas para conter um surto local da variante Delta do coronavírus.

O homem de 39 anos fugiu do hotel amarrando cinco lençóis para criar uma corda, antes de descer da janela de seu quarto no quarto andar.

Ele havia chegado ao aeroporto na noite de segunda-feira, mas teve seu pedido de entrada ao país negado, pois não atendia aos rígidos requisitos necessários para passar pela fronteira.

O passageiro foi informado de que deveria deixar o estado em 48 horas e foi levado a um hotel para ser submetido à quarentena temporária naquela noite. Porém, na madrugada da terça-feira, ele elaborou a fuga.

A polícia da Austrália informou que o fugitivo foi preso oito horas depois de buscas incessantes.

As fronteiras da Austrália foram fechadas desde o ano passado para quase todos os não australianos, e mesmo aqueles que têm permissão para entrar no país devem pagar para ficarem em quarentena por duas semanas em um hotel. As vagas em hotéis de quarentena administrados pelo governo são limitadas.